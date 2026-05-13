Homem acabou preso em flagrante - Reprodução / Redes sociais

Homem acabou preso em flagranteReprodução / Redes sociais

Publicado 13/05/2026 09:46

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante por agredir uma funcionária de um hotel após ela informar que ele não poderia fumar no estabelecimento. O caso aconteceu em Campo Grande, e o agressor estava sem roupas no momento da ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, um recepcionista, de 31 anos, e um colega, de 28, perceberam que o cliente estava fumando no saguão do hotel e pediram para que ele parasse de fumar dentro do estabelecimento. O caso ocorreu no último domingo (10).

O criminoso saiu do saguão e voltou ao quarto onde estava hospedado. Instantes depois, retornou ao local sem roupas e agrediu o recepcionista com socos na cabeça. A vítima ficou ferida no rosto e no supercílio esquerdo. A colega de trabalho do funcionário afirmou que também foi agredida com um soco no ombro.

A Polícia Militar recebeu o chamado e deu voz de prisão ao homem, que reagiu e atacou os agentes. Ele acabou preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Campo Grande.