Filme se chama "Dark Horse" e tem produção e atores estrangeiros - Reprodução/Dark Horse

Filme se chama "Dark Horse" e tem produção e atores estrangeirosReprodução/Dark Horse

Publicado 13/05/2026 21:41

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, admitiu nesta quarta-feira (13), ter procurado o dono do Master, Daniel Vorcaro, para pedir financiamento para o filme, "Dark Horse", sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

O valor pedido na negociação seria de R$ 134 milhões, segundo o Intercept. O pagamento possibilitaria a realização do filme, que estava sendo realizado no exterior, com atores e equipe estrangeiros.

Segundo o Intercept, apesar do valor do pedido por Flávio Bolsonaro, Vorcaro só realmente pagou R$ 62 milhões, em fevereiro de 2025.

A transação total simbolizaria, na cotação atual, o equivalente a US$ 26,8 milhões, maior que 89% das obras vencedoras do Oscar de melhor filme. Na história das 98 edições do prêmio, apenas 11 filmes ultrapassaram esse orçamento.

De acordo com o site dedicado ao registro de custos de filmes The Numbers, estão entre os filmes vencedores com orçamento maiores que estimado para o de Bolsonaro estão:

Titanic: US$ 200 milhões

Gladiador: US$ 103 milhões



Oppenheimer: US$ 100 milhões

Os Infiltrados: US$ 90 milhões



Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei: US$ 94 milhões

Uma Mente Brilhante: US$ 78 milhões

Coração Valente: US$ 72 milhões



Forrest Gump: US$ 55 milhões

Chicago: US$ 30 milhões

Argo: US$ 44 milhões

Menina de Ouro: US$ 30 milhões

*Valores referentes a época de produção

Além disso, no cenário nacional, o filme de Bolsonaro seria, por uma grande discrepância, o filme brasileiro mais caro da história. As cinco produções mais caras já feitas são, de acordo com a cotação atual:

Ainda Estou aqui: US$ 9 milhões

O Agente Secreto: US$ 5,6 milhões

Corrida dos Bichos: US$ 5 milhões

Nosso Lar: US$ 4 milhões

Lula, o Filho do Brasil: US$ 3,1 milhões



