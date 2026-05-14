Flávio Bolsonaro escreveu a Daniel Vorcaro para pagar despesas do filme que conta a história de seu pai - Wikipedia / Montagem / Reprodução

Flávio Bolsonaro escreveu a Daniel Vorcaro para pagar despesas do filme que conta a história de seu paiWikipedia / Montagem / Reprodução

Publicado 14/05/2026 20:44

Mensagens mostram que Daniel Vorcaro aceitou receber Jair Bolsonaro em casa, em Brasília, no fim de março de 2025, para assistirem a um documentário. O ex-dono do Banco Master concordou em se reunir com o ex-presidente um dia após ter virado réu por tentativa de golpe.



Conversas recebidas pelo Intercept Brasil indicam que Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o deputado federal Mario Frias (PL-SP) estavam envolvidos no encontro. A reunião tinha o objetivo de conseguir apoio financeiro de Vorcaro para a produção do filme "Dark Horse" que conta a história de Jair Bolsonaro.

O contato foi feito pelo sócio do Portal Leo Dias, Thiago Miranda, no dia 27 de março de 2025, mas não houve confirmação de que o encontro realmente aconteceu.

A mostra do documentário tinha como propósito representar parte da história que estaria incluída no filme sobre Bolsonaro.