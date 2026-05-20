Polícia investiga caso como falsa comunicação de crime - Divulgação / PCBA

Polícia investiga caso como falsa comunicação de crime Divulgação / PCBA

Publicado 20/05/2026 09:20 | Atualizado 20/05/2026 09:21

Uma jovem de 18 anos foi encontrada por policiais, nesta terça-feira (19), após fingir um sequestro, na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Ela era procurada desde segunda-feira (18).

Segundo a Polícia Civil, o pai da mulher comunicou o desaparecimento na manhã de segunda-feira, após ter tentado procurá-la em diversos locais, sem sucesso.

O namorado também foi à delegacia e apresentou mensagens enviadas de um número desconhecido, por meio de um aplicativo, que continham amaças de morte e indicavam um suposto crime de extorsão mediante sequestro.

Durante as investigações, a polícia constatou que a situação se tratava de falso sequestro, motivada por desentendimentos com o namorado. A jovem teria sido responsável por enviar a ele as mensagens ameaçadoras que relatavam o suposto sequestro.

A falsa vítima foi localizada pelos policiais na madrugada de terça-feira, numa casa no bairro São Francisco. Ela estava com amigos e não apresentava sinais de violência ou de que estava privada de liberdade.

A Polícia Civil investiga o caso como falsa comunicação de crime.