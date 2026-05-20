Biodiesel é extraído da mistura de óleos vegetais com óleos de origem animalFreepik
MME aprova plano de testes sobre uso do diesel com teores de biodiesel superiores a 15%
Ministério quer chegar até 25% da mistura com combustíveis de fontes alternativas ao petróleo
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