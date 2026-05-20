Biodiesel é extraído da mistura de óleos vegetais com óleos de origem animal - Freepik

Biodiesel é extraído da mistura de óleos vegetais com óleos de origem animalFreepik

Publicado 20/05/2026 16:38

O Ministério de Minas e Energia (MME) aprovou o chamado plano de testes sobre a viabilidade do uso de óleo diesel com teores de biodiesel superiores a 15%, e intervalo até 25% na mistura. A aprovação, via portaria publicada nesta quarta-feira, 20, não tem efeito direto sobre o cronograma de adição obrigatória de biodiesel, fixada em lei.

O governo federal está trabalhando com a possibilidade de elevar a proporção de biodiesel no diesel fóssil para 16% ainda neste ano, em perspectiva considerada otimista, segundo relatos de fontes técnicas do Executivo.

A fase de testes vai buscar evidências técnicas sobre o desempenho, a segurança operacional e a adequação do uso de misturas de biodiesel com teores superiores a 15% e até 25%. A primeira fase vai avaliar a viabilidade técnica de misturas com teores superiores a 15% e até 20%. A segunda fase focará nos teores superiores a 20% e até 25%.

A etapa inicial deverá ser conduzida com prioridade "considerando sua relevância para o cronograma de elevação do teor de biodiesel estabelecido na legislação vigente, observadas as limitações de infraestrutura laboratorial e operacional", conforme a portaria publicada.

Será verificado, especificamente, a viabilização da infraestrutura laboratorial, veículos, motores, máquinas, componentes, combustíveis e demais recursos técnicos necessários à realização dos ensaios. Após isso, o Ministério de Minas e Energia publicará, até 30 de novembro de 2026, versão atualizada do cronograma de execução do Plano de Testes.