Leo Prates quer impedir a aplicação do entendimento de redução proporcional de 10% a todas as escalasRedes Sociais / Reprodução
Relator do fim da 6x1 quer propor 'regime específico' para quem recebe acima de R$ 16 mil
Leo Prates quer garantir 'mais direitos' para este segmento
Ciro Gomes é condenado por violência política de gênero contra prefeita e ex-senadora
Pré-candidato ao governo do Ceará fez ofensas misóginas contra Janaína Farias
Justiça apreende adolescente investigado por induzir meninas à automutilação
Jovem utilizava a plataforma Discord para incitar práticas suicidas
Câmara aprova projeto de lei que proíbe embargo ambiental com base em imagens de satélites
Texto segue para ser votado no Senado
Formação de professores a distância mostra desempenho 53,1% inferior
Aproximadamente 74% dos formandos em cursos presenciais tiveram melhor avaliação
Jornada de 40 horas semanais deve ser calculada por média mensal na escala 6x1, diz Leo Prates
Deputado do Republicanos é relator da proposta de emenda à Constituição (PEC)
Ala do PL vê prestação de contas de Flávio como fator decisivo para apoiá-lo; leia bastidores
Senador perdeu apoio político após a revelação de conversas com o dono do Banco Master
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.