Pela Constituição, o Estado brasileiro deveria ter sido acionado em vez do ministro Alexandre de MoraesAntonio Augusto/STF
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