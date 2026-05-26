Homem confessou o crime à Polícia Civil - Divulgação / PCMT

Homem confessou o crime à Polícia CivilDivulgação / PCMT

Publicado 26/05/2026 08:50 | Atualizado 26/05/2026 08:57

Um homem, de 44 anos, foi preso, na tarde desta segunda-feira (25), por matar um colega de trabalho, de 45, e esconder o corpo na empresa, em Cuiabá, no Mato Grosso. A vítima, de nacionalidade venezuelana, estava desaparecida desde o último sábado (23).

O cadáver estava parcialmente enterrado no estacionamento do local de trabalho. O dono da empresa acionou a Polícia Militar e disse aos agentes que o corpo provavelmente seria do funcionário desaparecido. O autor do crime estava na empresa no momento da ação.

Segundo a Polícia Civil, que também esteve no local, o patrão revelou, em seguida, que o criminoso e a vítima tinham constantes desentendimentos. Ele também contou que o autor havia chegado ao trabalho com hematomas na face, e afirmou ter sido alvo de um assalto.

Com base no relato, o criminoso foi detido. Após conversa com os policiais, ele confessou que matou o colega com pauladas e facadas. O homem disse, ainda, que estava embriagado no momento do crime e não tinha certeza de quando cometeu o homicídio, mas confirmou que a morte aconteceu entre sábado e domingo (24).

O homem seguiu para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e vai responder por homicídio qualificado, por motivo fútil e por não ter dado chance de defesa à vítima.