Flávio deixou o aeroporto sem falar com a imprensa - AFP

Flávio deixou o aeroporto sem falar com a imprensaAFP

Publicado 28/05/2026 16:14 | Atualizado 28/05/2026 16:19

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, voltou ao Brasil nesta quinta-feira, 28, após uma viagem de dois dias ao Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente Donald Trump.

Flávio chegou no aeroporto de Brasília às 14h30, após conexão em Guarulhos (SP), e foi recepcionado por um grupo de apoiadores que tomou parte do saguão.

Os tietes vestiam camisetas de apoio a pré-candidatos como o senador Izalci Lucas (PL), postulante ao governo do Distrito Federal, e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que tentará uma cadeira no Senado. Fãs do deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) também estavam presentes.

Parlamentares do PL como o próprio Izalci, Hélio Lopes (RJ), Wilder Morais (GO), André Ferreira (CE) e o distrital Thiago Manzoni estavam presentes.

Caso Master

Flávio deixou o aeroporto após cerca de 15 minutos, sem falar com a imprensa. O presidenciável continua sem responder sobre questões-chave do escândalo que assolou sua pré-candidatura desde que veio a público a informação de seu pedido de R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme Dark Horse que retrata a campanha de seu pai em 2018.

Ao entrar no carro, ele acenou aos apoiadores, em clima de campanha. Vários militantes disseram ter se lembrado da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, quando o então candidato do PSL percorria o país e aglomerava fãs e curiosos nos aeroportos. Os apoiadores reeditaram o grito de "mito, mito" que era usava na campanha do ex-presidente.