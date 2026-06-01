Polícia Militar apreendeu adolescente por tentativa de feminicídio - Divulgação / PMMT

Polícia Militar apreendeu adolescente por tentativa de feminicídioDivulgação / PMMT

Publicado 01/06/2026 08:55

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na madrugada deste domingo (31), por tentar matar a própria mãe, de 33 anos, em Rondonópolis, interior do Mato Grosso. O crime aconteceu durante uma confraternização em família.

Segundo a Polícia Militar, o jovem chegou à festa de aniversário do padrasto com o estado emocional alterado, depois de ter terminado um relacionamento. Em determinado momento, ele pegou uma faca e desferiu um golpe contra a mãe.

De acordo com o depoimento da vítima, o menor já havia apresentado outros episódios de descontrole. Os policiais identificaram e abordaram o adolescente, que confessou aos agentes que era usuário de maconha.

A facada atingiu a região lateral do tórax da mulher. O Samu foi acionado e a vítima seguiu para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. Não se sabe seu estado de saúde atual.

Uma outra pessoa também ficou ferida. Ela estava na festa no momento do ataque, tentou impedir a agressão e teve ferimentos no braço.

O menor foi apreendido por tentativa de feminicídio e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.