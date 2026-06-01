Norma prevê que patrões de comércios e varejos respeitem as legislações municipais sobre trabalhos nos feriadosReginaldo Pimenta/ arquivo/ Agência O Dia
Regra que limita trabalho no comércio em feriados entra em vigor; entenda
Ministério do Trabalho determina que sindicatos e empresas entrem em acordo para aplicação da medida
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