Polícia Civil de Itabira investiga o caso - Reprodução / Google Street View

Polícia Civil de Itabira investiga o casoReprodução / Google Street View

Publicado 01/06/2026 09:54

Um homem de 24 anos acusou a namorada, de 26, grávida de três meses, de mantê-lo em cárcere privado e de tê-lo queimado com água fervente em Itabira, Minas Gerais. As identidades não foram divulgadas.

A vítima conseguiu pedir ajuda ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 9h45 da última quinta-feira (28). O jovem apresentava lesões e marcas de queimaduras na região do pescoço e dos braços.



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e, aos agentes, a vítima contou que os ataques começaram na quarta-feira (27), por volta das 19h, quando a jovem encontrou mensagens de outra mulher no celular dele.

Segundo ele, a mulher o ameaçou com uma faca de serra e o manteve preso no quarto. A vítima também teria sido alvo de agressões, como socos e mordidas, e chegou a ter um piercing arrancado. Por volta das 6h30, a agressora teria jogado no jovem água fervente que seria usada para preparar café.

A suspeita não foi localizada no imóvel. A Polícia Civil de Itabira investiga o caso.