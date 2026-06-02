Flávio Bolsonaro se encontrou com Zema e Caiado em uma exposição agropecuária em Minas Gerais - Carlos Moura / Agência Senado

Flávio Bolsonaro se encontrou com Zema e Caiado em uma exposição agropecuária em Minas GeraisCarlos Moura / Agência Senado

Publicado 02/06/2026 17:18

São Paulo - Após receber uma série de críticas de Romeu Zema (Novo) pelas conversas com Daniel Vorcaro, o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) se reencontrou com o ex-governador mineiro nesta terça-feira, 2, em uma exposição de pecuária leiteira em Belo Horizonte.

Na contramão das declarações que vinha fazendo, Zema participou de um brinde com um copo de leite junto a Flávio. "A mesma coisa que sempre conversei contigo, bicho. A gente tem que tirar o Brasil...[inaudível] se não está todo mundo quebrado", disse Flávio a Zema, que também é pré-candidato ao Palácio do Planalto

O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais. Segundo pessoas que estavam próximos aos dois, Flávio também teria dito que eles estarão juntos e dedicado o brinde a tirar o PT do governo.

O presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) também estava no evento e se encontrou com Flávio e Zema. Em seu discurso, o pré-candidato do PL disse que o PT "joga sujo" e também vai "atirar" contra Caiado e Zema.

"Já fez uma vez com Ronaldo Caiado, quando ele foi condenado absurdamente a inelegibilidade por causa de uma reunião na residência oficial do governador de Goiás. Zema vai tomar muita pedrada também. Eu quero dizer a vocês dois, podem contar comigo na defesa do bem, porque a gente está do lado certo. E a gente vai juntos, de uma forma ou de outra, resgatar o Brasil", disse Flávio.

Zema chegou a ser cotado como vice do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a possibilidade foi implodida após ele classificar como "um tapa na cara dos brasileiros" o áudio em que Flávio pedia dinheiro a Vorcaro para financiar o filme sobre o pai.

A postura tornou Zema alvo do bolsonarismo e gerou críticas do próprio Flávio, que classificou a atitude como precipitada. O mineiro manteve o tom em declarações posteriores, sempre ressaltando que ele e Flávio estariam juntos em um eventual segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio está desde segunda-feira em Minas Gerais, onde cumpre agendas ao lado do deputado federal Domingos Sávio (PL), que será lançado como pré-candidato ao Senado em um evento à noite.

Na agenda desta terça, Flávio também conversou com o governador Mateus Simões (PSD), que era vice de Zema e disputará a reeleição. O pré-candidato do PL, contudo, declarou que sua preferência é apoiar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que ainda não definiu se disputará o Palácio Tiradentes.