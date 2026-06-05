Homem fugiu do local após o crime, mas foi encontrado pela Polícia Militar - Divulgação/PMBA

Homem fugiu do local após o crime, mas foi encontrado pela Polícia MilitarDivulgação/PMBA

Publicado 05/06/2026 11:29

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira após abusar sexualmente de uma criança de oito anos, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu após ele oferecer cinco abraços à vítima em troca de R$ 5.

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina relatou que aceitou a proposta. No entanto, depois de abraçar o criminoso, conforme o combinado, ele afirmou que o gesto não era suficiente e que "ainda faltava". O homem passou, então, a apalpar a criança.

A irmã da vítima, de 13 anos, testemunhou o cometimento do crime por uma fresta da porta e identificou o criminoso, que era um vizinho. Em seguida, comunicou aos responsáveis, que acionaram a Polícia Militar.

O homem fugiu do local antes da chegada dos agentes, mas foi encontrado em um rua próxima. Ele portava uma sacola com documentos e objetos pessoais, o que indica a intenção de fuga.



O criminoso, a vítima, os responsáveis e as testemunhas foram encaminhados para a Delegacia de Atendimento à Mulher de Camaçari.

O homem vai responder por estupro de vulnerável. A Polícia Civil investiga o caso.