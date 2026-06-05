Justiça Federal condenou os executivos em uma ação remanescente da extinta Operação Lava JatoGisele Berthier/Parceiro/Agência O Dia
Lava Jato: juiz condena a até 14 anos de prisão executivos por fraude em licitações
Confira lista dos empresários acusados por corrupção e lavagem de dinheiro
Lava Jato: juiz condena a até 14 anos de prisão executivos por fraude em licitações
Confira lista dos empresários acusados por corrupção e lavagem de dinheiro
Moraes e Dino rejeitam recurso de Roberto Jefferson contra multa
Oito ministros do STF ainda vão apresentar votos até 15 de junho
Flávio Bolsonaro pede que STF declare Moraes suspeito para julgar caso Master
Solicitação será analisada pelo presidente da Corte, Edson Fachin
Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada
Mínimas abaixo de 10°C são previstas também para o Centro-Oeste
Novo vazamento de gás em obra da Sabesp assusta moradores no centro de São Paulo
Área foi isolada e equipes da companhia e da Comgás foram acionadas
Lula sanciona lei que garante renovação automática da CNH
Legislação alcança apenas bons condutores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.