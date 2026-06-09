Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena - Luciano Belford/Arquivo O Dia

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-SenaLuciano Belford/Arquivo O Dia

Publicado 09/06/2026 22:38

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.016 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 9. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados são: 11 - 19 - 33 - 52 - 55 - 60,



No total, 40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.124,46 cada. Outros 2.566 apostadores acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 671,27 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de quinta-feira, 11, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.