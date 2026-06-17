Cena foi registrada por um fiel, que publicou o vídeo nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

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Um homem, de 51 anos, foi detido após ser flagrado se masturbando em uma igreja no bairro do Paraíso, na Zona Sul de São Paulo. A cena foi registrada por um fiel, que publicou o vídeo nas redes sociais.
Nas imagens, é possível ver o homem sentado enquanto toca as partes íntimas na frente de membros da igreja. Ele só interrompe a ação quando um fiel vai em sua direção e o interrompe. Relatos de moradores da região apontam que o homem, conhecido como Zeca, já havia sido alvo de denúncias por gestos semelhantes em outros lugares. O caso aconteceu no domingo (14).
Após ser ouvido na delegacia, o homem acabou liberado após assumir o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).
O caso foi registrado como ato obsceno no 27º Distrito Policial (Campo Belo). 