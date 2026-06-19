Apesar de negar proximidade, Zema já dividiu palanque com Flávio BolsonaroArquivo / Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Zema nega proximidade com Flávio Bolsonaro e reacende briga
Pré-candidato voltou a criticar relação do filho do ex-presidente com Daniel Vorcaro
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