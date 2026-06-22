PM informou que equipes atenderam uma ocorrência após relatos de disparos de arma de fogo no local - Divulgação / PMSP

PM informou que equipes atenderam uma ocorrência após relatos de disparos de arma de fogo no localDivulgação / PMSP

Publicado 22/06/2026 08:33 | Atualizado 22/06/2026 08:45

Um homem morreu após ser atingido por tiros, na madrugada de sábado (20), depois de uma discussão motivada por uma aposta de sinuca no valor de R$ 50 em uma adega, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.

A Polícia Militar informou que equipes atenderam uma ocorrência após relatos de disparos de arma de fogo no local. A vítima foi encontrada caída, com ferimentos provocados por tiros. O suspeito, conhecido como "Pitchu", chegou ao local acompanhado de uma mulher.

Segundo a corporação, a briga teria sido motivada por uma desavença anterior envolvendo uma discussão por R$ 50. Após a confusão, um dos homens teria sacado uma arma e tentado atirar na vítima. Como não conseguiu atingi-la, o agressor perseguiu o homem pela rua e efetuou os disparos que o atingiram.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu após a ação. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação.