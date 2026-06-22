PM informou que equipes atenderam uma ocorrência após relatos de disparos de arma de fogo no localDivulgação / PMSP
Homem é morto a tiros após discussão por aposta de sinuca de R$ 50 em SP
Autor do crime fugiu do local em seguida; caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação
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Barrada no Panamá, imigrante mora em aeroporto há seis meses e espera documentos para rever filho
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Marcha em São Paulo pede legalização da maconha
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Segundo a Receita Federal, estimativas preliminares apontam para até 50 toneladas de droga escondidas em carga de madeira
Deputado autor de requerimento por CPI do Master cobra inquérito parlamentar 'doa a quem doer'
Demora para a início da comissão é devido ao desinteresse dos deputados em lidar com o tema em véspera de eleição
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