Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
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Apostas podem ser feitas até as 20h
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PF cumpre buscas no Digimais e pede bloqueio de R$ 670 milhões contra Edir Macedo e investigados
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Entre janeiro e maio deste ano, a Central de Atendimento à Mulher recebeu 16,7 mil queixas
Juiz rejeita novo mandado de prisão contra ex-fiscal mentor de esquema de R$ 1 bi em propinas
Artur Gomes da Silva Neto foi encontrado com carta que orientava os envolvidos a 'não confiar nos promotores que o investigam'
Caiado: Se Brasil continuar com PT, vai virar 'mexicanização', com economia invadida pelo crime
No mesmo discurso, o pré-candidato à Presidência da República se mostrou receoso sobre a reforma tributária
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