Flávio Bolsonaro disse que 'jamais' humilharia Michelle - Reprodução / Redes sociais

Flávio Bolsonaro disse que 'jamais' humilharia MichelleReprodução / Redes sociais

Publicado 25/06/2026 07:47



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou, no fim da noite desta quarta-feira (24), uma carta aberta em resposta à Michelle Bolsonaro (PL-DF) após a ex-primeira-dama divulgar um vídeo relatando ter sido humilhada pelo enteado . A manifestação do pré-candidato à Presidência ocorre horas após ele ironizar e minimizar a situação.

Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai.



Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 25, 2026

Durante uma live antes do início do jogo da seleção brasileira contra a Escócia, Flávio já havia declarado que "nada nem ninguém" o aborrece. Já no texto, o pré-candidato diz que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida. "Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai".

"Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil," disse o senador.



As divergências entre ele e Michelle são parte de um processo natural, argumenta Flávio. Mas mesmo que "pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado", o foco seria "livrar" o Brasil "de Lula e do PT".



O senador disse ainda que tentou convidar a ex-primeira-dama para participar de uma reunião com as lideranças femininas conservadoras, mas que ela não atendeu a ligação nem respondeu a mensagem.

"Hoje (quarta) pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la, pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo."

Vídeo de Michelle

Em um vídeo publicado na tarde desta quarta-feira, Michelle disse que Flávio a humilhou durante uma ligação. O senador teria dito que "seria melhor" que a ex-primeira-dama ficasse "de fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", relatou.



A conversa teria acontecido após Michelle, no início de dezembro de 2025, criticar publicamente a decisão do diretório cearense do PL de apoiar candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado. Enquanto Flávio disse que a madrasta atropelava a vontade do pai, Eduardo classificou o posicionamento como "injusto e desrespeitoso" com o deputado André Fernandes, que teria articulado o apoio do PL a Ciro.