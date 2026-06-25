Em maio, 57,8% das empresas ainda não haviam adaptado o plano de riscos à NR-1Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
STF suspende por 90 dias multas para empresas que descumprem regras de saúde mental
Medida foi tomada para viabilizar a construção de um acordo entre o governo e as organizações
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