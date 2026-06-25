Além do Sul, sentirão a redução das temperaturas parte de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas GeraisÉrica Martin
Inmet descarta ocorrência de ciclone bomba com frente fria no Brasil
Massa polar irá reduzir temperaturas no Sul do país
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