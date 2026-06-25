Lula também falou sobre o tema de defesa da soberania brasileira Ricardo Stuckert / PR
Lula diz que Justiça no Brasil privilegia os mais ricos, mas que 'hoje já não é mais assim'
Presidente usou a operação da PF contra os donos das Lojas Americanas como exemplo
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