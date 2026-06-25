Lula também falou sobre o tema de defesa da soberania brasileira - Ricardo Stuckert / PR

Lula também falou sobre o tema de defesa da soberania brasileira Ricardo Stuckert / PR

Publicado 25/06/2026 18:15 | Atualizado 25/06/2026 18:17

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a Justiça no Brasil privilegia os mais ricos, citando Lampião, mas que "hoje já não é mais assim". O presidente mencionou a operação da Polícia Federal (PF) desta quinta-feira (25), contra os donos das Lojas Americanas como um exemplo de que os mais ricos também são alvos da Justiça em seu governo. A menção feita pelo presidente é uma tentativa dele de impor uma narrativa de que seu governo combate a corrupção e irregularidades cometidas pelos mais ricos no País.

"No tempo de Lampião, ele dizia que quem tem 20 mil réis jamais será preso. Era uma verdade. Hoje já não é mais assim. Hoje mesmo, a Polícia Federal bloqueou R$ 54 bilhões daquele cidadão das Lojas Americanas que deu um golpe de R$ 40 bilhões neste País. As coisas vão andando aos poucos, mas demora", afirmou.

O presidente disse que "toda vez que a gente faz uma coisa, tem que saber que do lado de lá também tem advogado". "Às vezes a gente pensa que está ganho, mas não está ganho, porque muitas vezes no Brasil a lei favorece quem tem mais dinheiro do que o pobre. Esse é o dado concreto", declarou.

Lula afirmou, ainda, que ele "tem lado, sabe de onde veio, e enquanto eu for presidente da República o povo pobre vai ter a minha preferência no tratamento das políticas de inclusão social".

Lula também falou sobre o tema de defesa da soberania brasileira e disse que "a gente não aceita que galo de fora venha cantar no nosso terreno, que é o Brasil". "Não queremos ser melhor que ninguém, mas não aceitamos que ninguém queira ser melhor que nós Queremos ser iguais", afirmou.