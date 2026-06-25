STF teve sessão encurtada para que os ministros pudessem acompanhar o jogo do Brasil contra a Escócia na quarta (24)Valter Campanato/Agência Brasil
STF decreta ponto facultativo na segunda-feira para jogo do Brasil na Copa do Mundo
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