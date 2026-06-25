Vídeos mostram lustres balançando durante tremores em Manaus (AM) - Reprodução / Redes sociais

Vídeos mostram lustres balançando durante tremores em Manaus (AM)Reprodução / Redes sociais

Publicado 25/06/2026 09:00



Após dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingirem a Venezuela nesta quarta-feira , 24, moradores do Amazonas, do Pará e do Amapá relataram ter sentido tremores - e alguns até tiveram de deixar seus prédios.

TERREMOTO EM MANAUS pic.twitter.com/hXlxgIf76V — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) June 24, 2026

Usuários de redes sociais afirmaram ter percebido os prédios balançando em bairros de Manaus, incluindo Ponta Negra, Adrianópolis, Dom Pedro e Parque 10. Em alguns casos, os moradores saíram dos edifícios por precaução.



Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver a água da piscina de um condomínio na Ponta Negra balançando durante o episódio. Relatos semelhantes foram feitos por moradores de condomínios em Adrianópolis e no Parque 10, que disseram ter sentido oscilações nas construções.





A Defesa Civil do Estado do Amazonas informou em nota que um tremor foi sentido por moradores de prédios localizados em diversos bairros de Manaus e também nos municípios de Barcelos e Iranduba.



"O fenômeno pode estar relacionado aos reflexos de um abalo sísmico registrado na região do Mar do Caribe, próximo à Venezuela, cujas ondas sísmicas teriam sido percebidas em áreas do Amazonas. As informações sobre a origem e a magnitude do evento ainda estão sendo verificadas pelos órgãos competentes", afirmou. Segundo o órgão, não há registros de danos estruturais, desabamentos ou vítimas relacionados ao tremor.



Houve relatos de tremores também no Pará. A Defesa Civil afirmou que, em Belém, moradores foram retirados de prédios nos bairros do Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira para avaliação das equipes técnicas. Não há registro de ocorrências graves. Moradores de Santarém (PA) também sentiram o tremor.



O Corpo de Bombeiros Militar do Pará afirmou que, após vistorias realizadas em prédios em Belém e Santarém, não há registros de danos estruturais ou vítimas até o momento.



"A orientação é manter a calma e seguir as recomendações dos órgãos responsáveis. Seguimos monitorando a situação e adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da nossa população", afirmou Igor Normando, prefeito de Belém, nas redes sociais.

Tremor assusta moradores de Manaus e pode estar ligado a terremoto na Venezuela



Imagem: reprodução pic.twitter.com/pAhz2UIZ6q — SCC10 (@scc10oficial) June 25, 2026

A Defesa Civil do Estado do Amapá informou que tremores também foram percebidos por moradores de Macapá, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. O órgão disse que não houve registros de danos estruturais ou vítimas até o momento e que segue monitorando o caso. "A situação encontra-se normalizada e segue sob observação das autoridades competentes", afirmou. A Defesa Civil do Estado do Amapá informou que tremores também foram percebidos por moradores de Macapá, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. O órgão disse que não houve registros de danos estruturais ou vítimas até o momento e que segue monitorando o caso. "A situação encontra-se normalizada e segue sob observação das autoridades competentes", afirmou.

Venezuela

Os dois terremotos que atingiram a Venezuela causaram o desabamento de prédios em Caracas e também foram sentidos na vizinha Colômbia. Eles ocorreram com menos de um minuto de intervalo, em locais a cerca de 45 quilômetros de distância e em diferentes profundidades, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O primeiro terremoto, de magnitude 7,2, ocorreu às 19h04 no horário de Brasília. Seu epicentro foi próximo a San Felipe, com profundidade de 21,9 km. O segundo terremoto, de 7,5, ocorreu 39 segundos depois, com epicentro próximo a Yumare e 10 km de profundidade.



Alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para Porto Rico e Ilhas Virgens, mas foram encerrados em seguida. O USGS estima que pode haver de 10 mil a 100 mil mortos no país sul-americano. O Itamaraty afirmou que acompanha a situação por meio da Embaixada do Brasil em Caracas. "Até o momento, não há relatos de cidadãos brasileiros afetados pelos terremotos", afirmou o órgão.