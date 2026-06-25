Teresa Leitão (PT-PE) está no primeiro mandato no Senado Federal - Waldemir Barreto / Agência Senado

Teresa Leitão (PT-PE) está no primeiro mandato no Senado FederalWaldemir Barreto / Agência Senado

Publicado 25/06/2026 12:13

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, na manhã desta quinta-feira (25), que a senadora Teresa Leitão (PT-PE) será a nova líder do governo no Senado. A parlamentar substitui Jaques Wagner (PT-BA), que deixou a função nesta quarta-feira (24) , após reunião com o presidente.

Em publicação em rede social, Lula disse que a senadora terá a missão de articular a aprovação de projetos em tramitação na Casa, como o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública.

"Designei a senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança, entre outros", diz o comunicado, na íntegra.

Jaques Wagner se afastou da liderança do governo no fim da tarde desta quarta-feira. Em postagem, o senador afirmou que a decisão ocorreu em "comum acordo" com o presidente Lula. A saída foi motivada pelo desgaste após Wagner ser alvo, no último dia 18, da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema de fraudes financeiras do banco Master.

"Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado", afirmou o senador em rede social.

Teresa Leitão tem 74 anos e é professora e sindicalista. Deputada estadual de Pernambuco por quatro mandatos, foi a primeira mulher eleita para o Senado no estado, em 2022.