Teresa Leitão (PT-PE) está no primeiro mandato no Senado FederalWaldemir Barreto / Agência Senado
Lula anuncia nova líder do governo no Senado
Teresa Leitão substituirá Jaques Wagner, afastado depois de ser alvo de operação que investiga caso Master
Itamaraty confirma morte de dois brasileiros após terremoto na Venezuela
Tremores deixaram ao menos 40 mil desaparecidos
Brasil envia nesta sexta-feira missão humanitária à Venezuela, anuncia Lula
Apoio foi definido após conversa com a presidenta Delcy Rodríguez
STF suspende por 90 dias multas para empresas que descumprem regras de saúde mental
Medida foi tomada para viabilizar a construção de um acordo entre o governo e as organizações
PGR rejeita proposta de delação premiada de ex-presidente do BRB
Paulo Henrique Costa é um dos investigados no caso do Banco Master
Associação envia manifesto ao governo pedindo ampliação dos limites do MEI e Simples Nacional
De acordo com o presidente da Assimpi, proposta já encontra resistência de estados e município
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