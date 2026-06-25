Voo da Azul operado pela EuroAtlantic seguiria de Lisboa para Campinas (SP), mas teve que pousar em MG - Instagram / Miami Spotter

Voo da Azul operado pela EuroAtlantic seguiria de Lisboa para Campinas (SP), mas teve que pousar em MGInstagram / Miami Spotter

Publicado 25/06/2026 12:38

Passageiros de um voo vindo de Lisboa relatam que ficaram cerca de quatro horas dentro da aeronave no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins (MG) na noite da última quarta-feira, 24.



Ana Gabriela, de 37 anos, estava no voo AD8901 da Azul, operado pela companhia euroAtlantic. À reportagem, ela contou que o comandante da aeronave justificou a espera dizendo que o aeroporto não estava preparado para receber passageiros de fora do País naquele momento e não tinha atendimento da Polícia Federal.



Em nota, a Azul lamentou o ocorrido e disse que o voo precisou ser desviado devido às condições meteorológicas adversas em Campinas, e que o fato é totalmente alheio ao controle da Companhia.



A Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), responsável pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, informou que, no momento do pouso, um nevoeiro encobria o terminal e impedia o contato visual dos pilotos com a pista. Segundo a empresa, a condição meteorológica também levou ao desvio de voos de companhias para outros aeroportos. A névoa durou cerca de 1h.



A reportagem também entrou em contato com a Polícia Federal e com o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.



Alteração, atraso e espera

Previsto para chegar às 19h no Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade paulista de Campinas, o avião que saiu de Lisboa, precisou ser desviado para Confins e aterrissou por volta das 20h30, segundo os passageiros.



Após quatro horas de espera dentro do avião, Ana Gabriela conta que eles esperaram outras duas horas para serem atendidos, até receberem a notícia de que os vouchers para hotel haviam terminado.



"Quando descobri que não havia mais vouchers de hotel, a sensação foi de abandono. Me senti totalmente prejudicada pela companhia aérea. Hoje eu precisava estar no trabalho. A sensação é de descaso total", disse ela, que foi realocada para um voo às 10h30 desta quinta-feira, 25.



Em nota, a Azul afirmou que os clientes impactados receberam a devida assistência, conforme determina a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Todos foram reacomodados em voo extra para Viracopos nesta quinta-feira.