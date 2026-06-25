A senadora Teresa Leitão fez declarações nesta quinta-feira pelo seu perfil no XJefferson Rudy/Agência Senado
'Atuarei para o avanço de pautas como fim da escala 6x1 e PEC da Segurança', diz Teresa Leitão
Parlamentar é a nova líder do governo no Senado
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