A senadora Teresa Leitão fez declarações nesta quinta-feira pelo seu perfil no X - Jefferson Rudy/Agência Senado

A senadora Teresa Leitão fez declarações nesta quinta-feira pelo seu perfil no XJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 25/06/2026 14:31

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) afirmou na rede social X (antigo Twitter), nesta quinta-feira (25), que atuará pelo avanço de pautas como o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública. A parlamentar substitui o senador Jaques Wagner (PT-BA) no posto.

A liderança do governo no Senado é uma representação dos interesses do Poder Executivo entre os parlamentares da Casa. Na postagem, Teresa Leitão agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que a escolheu um dia após Jaques Wagner ter comunicado o seu afastamento do cargo.

"Agradeço ao presidente Lula pela confiança ao me convidar para assumir a Liderança do Governo no Senado", escreveu. "Conversamos nesta manhã, quando afirmei que assumo essa missão com os princípios que sempre orientaram minha trajetória pública: lealdade, diálogo, disciplina e trabalho."

Em seguida, a senadora mencionou o fim da escala 6x1, cuja proposta já foi aprovada há um mês na Câmara e ainda está parada no Senado.

"Atuarei para fortalecer a articulação entre o Palácio do Planalto, a base aliada e os parlamentares, especialmente os líderes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contribuindo para a construção de consensos e para o avanço das pautas de interesse do governo e do povo brasileiro, como o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública e outras medidas voltadas ao desenvolvimento do País, à justiça social e à melhoria da qualidade de vida da população", publicou.