Além da posse de celular, caiu também o uso de internet por esta por crianças e adolescentes entre 10 e 13 anosFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência
Por que as crianças estão usando menos celular no Brasil
Faixa etária entre 10 e 13 anos foi o único grupo que registrou queda no acesso a telefones
Por que as crianças estão usando menos celular no Brasil
Faixa etária entre 10 e 13 anos foi o único grupo que registrou queda no acesso a telefones
Organizadora é indiciada pela morte de jovem em salto sem cordas
Evelyne dos Santos era era responsável pela organização do evento de rope jump em Limeira
STJ mantém prisão da influenciadora Deolane Bezerra
A acusada de lavagem de dinheiro para o PCC foi presa no dia 21 de maio nas ações da Operação Vérnix
Carta de Flávio Bolsonaro aos EUA omite relação com Daniel Vorcaro
Aliados do senador também não tiveram os vínculos com o dono do Banco Master citados na manifestação
Como o PCC, nascido em SP, virou alvo de Donald Trump
Segundo o governo norte-americano, facção explorava o sistema financeiro dos EUA para lavar dinheiro do tráfico de drogas
'Brasil não vai abandonar a mesa', diz ministro sobre taxação dos EUA
Márcio Elias afirma que país corre contra o tempo para evitar tarifas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.