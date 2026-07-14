Segundo o PRTB, a pré-candidatura de Avalanche terá como mote 'resgatar o sonho dos brasileiros'Reprodução/Redes Sociais
PRTB anuncia Leonardo Avalanche como pré-candidato a presidente
Partido ganhou os holofotes em 2024 por indicar Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo
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Presidente do TSE apresenta selo para avaliar pesquisas eleitorais
Proposta foi apresentada em reunião com diretores de 19 institutos