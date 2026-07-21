Eleitores no exterior votam apenas para presidente e vice - Fernando Frazão/Agência Brasil

Eleitores no exterior votam apenas para presidente e viceFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 21/07/2026 15:19 | Atualizado 21/07/2026 16:46

O número de brasileiros que moram em outros países aptos a votar nas eleições de 2026 cresceu 31,8% em quatro anos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918,9 mil brasileiros no exterior poderão comparecer às urnas neste ano.

Os maiores postos de votação estão localizados em Portugal, Estados Unidos (EUA) e Japão. Os eleitores no exterior votam apenas na eleição para presidente e vice.

O TSE consolidou nesta segunda-feira, 20, os dados sobre o eleitorado para o pleito deste ano. Segundo a Corte Eleitoral, mais de 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Os dados apontam para um eleitorado mais envelhecido.

Além disso, todas as regiões do País ganharam eleitores, com exceção do Sudeste, que perdeu votantes registrados. O Nordeste foi a região que ganhou o maior número de eleitores.

Segundo o TSE, os 918,9 mil eleitores brasileiros pelo mundo estão espalhados por 186 cidades. O maior posto de votação é em Lisboa, capital de Portugal, onde há 78 mil brasileiros registrados para votar.

A capital portuguesa é seguida por Boston, nos Estados Unidos, e Porto, também em Portugal. Nagoia, no Japão, figura em quarto lugar, enquanto Miami e Nova York, ambas nos Estados Unidos, vêm logo atrás.

Com 265 mil eleitores registrados, os Estados Unidos têm o maior número de brasileiros aptos a votar. Portugal conta com 134 mil eleitores brasileiros, e o Japão, 88,3 mil. Na outra ponta, tanto na Coreia do Norte quanto em Bangladesh há somente um eleitor brasileiro registrado para votar.

Há quatro anos, 697 mil brasileiros ao redor do mundo estavam registrados para votar. O contingente cresceu mais de 30% desde as últimas eleições, chegando à máxima histórica desde quando os dados passaram a ser computados, em 2010.

O eleitorado no exterior é marcado por altas taxas de abstenção. Nas eleições passadas, 51% dos eleitores registrados ao redor do mundo não foram votar. Em 2018 e em 2014, o índice de abstenção foi de 59%.