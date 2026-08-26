Lula e Flávio Bolsonaro lideram corrida presidencial, mostra pesquisa - AFP

Lula e Flávio Bolsonaro lideram corrida presidencial, mostra pesquisaAFP

Publicado 26/08/2026 10:39

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Esse é o primeiro levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.



Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, e Renan Santos (Missão), 4% Já Romeu Zema (Novo) tem 1%, Augusto Cury (Avante) também tem 1%, e os outros candidatos não pontuaram. Segundo a pesquisa, 6% estão indecisos ou não sabem, 4% dizem que não iriam votar, e 6% declaram nulo ou branco.



Num cenário com Pablo Marçal (PRTB), que está condenado à inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, mas com recurso sob análise, Lula tem 39%, e Flávio, 33%; Caiado, 5%; Santos, 4%; Marçal, 2%; e Zema, 1%. Os outros candidatos não pontuaram, e 10% dizem estar indecisos ou não sabem, 6% declaram nulo ou branco, e 0% dizem que não iriam votar.



2º turno Esse é o primeiro levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, e Renan Santos (Missão), 4% Já Romeu Zema (Novo) tem 1%, Augusto Cury (Avante) também tem 1%, e os outros candidatos não pontuaram. Segundo a pesquisa, 6% estão indecisos ou não sabem, 4% dizem que não iriam votar, e 6% declaram nulo ou branco.Num cenário com Pablo Marçal (PRTB), que está condenado à inelegibilidade pela Justiça Eleitoral, mas com recurso sob análise, Lula tem 39%, e Flávio, 33%; Caiado, 5%; Santos, 4%; Marçal, 2%; e Zema, 1%. Os outros candidatos não pontuaram, e 10% dizem estar indecisos ou não sabem, 6% declaram nulo ou branco, e 0% dizem que não iriam votar.

Já no segundo turno da eleição deste ano, Lula lidera com 46% das intenções de voto, contra 41% do candidato Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com a sondagem, 6% declararam que não iriam votar, 5% responderam voto nulo ou branco, e 2% estão indecisos ou não sabem.



Contra Romeu Zema (Novo), Lula também lidera o cenário por 45% a 34%, com 8% que dizem que não iriam votar, 9% de nulos e brancos e 4% de indecisos ou não sabem. Em julho, Lula estava com 46%, e Zema, 32%.



Lula também aparece na dianteira no cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), por 44% a 38%, com 7% que não iriam votar, 8% de nulos e brancos e 3% de indecisos ou que não sabem. Em julho, estava 45% a 37%.



Num segundo turno com Renan Santos (Missão), Lula repetiria a vitória por 46% a 34%, com 6% que não iriam votar, 10% de nulos e brancos e 4% de indecisos ou que não sabem Em julho, Lula marcava 47%, enquanto Santos marcava 27%.

Reprovação de Lula

A pesquisa também informa que o índice de desaprovação da forma de administrar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em 50%. De acordo com a sondagem, 32% avaliam o governo Lula como péssimo. Outros 11% dizem que o atual governo é ruim.



Segundo o levantamento, 51% dos eleitores dizem que Lula não merece mais quatro anos de mandato, enquanto 41% dizem que ele merece, e 8% não sabem ou não opinaram.



A volta da família Bolsonaro ao poder dá mais medo para 39% dos eleitores. Outros 39% dizem que mais um mandato de Lula é o que dá mais medo hoje. Outros 9% dizem ter medo dos dois, e 11% dizem não ter medo de nenhum dos dois. Apenas 2% não souberam ou não opinaram.

77% dizem ter voto definitivo para presidente; 19% dizem que podem mudar

Para 77% dos eleitores brasileiros, o voto para presidente da República nas eleições de 2026 já está definido, enquanto para 19% o voto ainda pode mudar, mostra o levantamento.



De acordo com a sondagem, 81% dos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão com o voto decidido, e 16% ainda podem mudar. Em relação ao candidato Flávio Bolsonaro (PL), 80% dos eleitores estão decididos, e 17% podem mudar.



O levantamento também mostra que 49% dos eleitores dizem que jamais votariam em Lula. Outros 38% dizem que com certeza votariam nele. São 10% que dizem que poderiam votar no petista, e 1% afirmam não conhecê-lo o suficiente.



Já 49% dos eleitores dizem que jamais votariam em Flávio. Outros 34% afirmam que com certeza votariam nele. E 13% declaram que poderiam votar em Flávio, e 3% dizem não conhecê-lo o suficiente



Chama atenção o salto de Renan Santos (Missão) entre os eleitores que dizem que poderiam votar nele: na pesquisa feira pela Indexa em julho passado, eram 20%, e agora são 42%. Outros 4% com certeza votariam nele. Também diminuiu bastante o número dos que jamais votariam em Santos: eram 40% em julho, e agora são 30%. Outros 19% dizem não conhecê-lo o suficiente, enquanto em julho eram 32%.



Em relação a Romeu Zema (Novo), 38% jamais votariam, 27% poderiam votar, 29% não o conhecem o suficiente, e 2% com certeza votariam nele. Sobre Ronaldo Caiado (PSD), 36% jamais votariam nele, 34% poderiam votar, 24% não o conhecem o suficiente, e 1% com certeza votariam nele.



A pesquisa Indexa/Broadcast foi realizada entre 20 e 23 de agosto, na modalidade quantitativa e amostral. Foram 2.000 entrevistas individuais, por telefone e questionário estruturado O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pp. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06366/2026.