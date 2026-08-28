Nas redes de Luchsinger, há fotos de pelo menos cinco fotos ao lado de LulaReprodução / Instagram
Lula diz não conhecer Luchsinger, mas lobista já tirou fotos com ele
Em sabatina, candidato à reeleição afirmou que amiga de Lulinha investigada por tráfico de influência 'nunca' foi próxima
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Horário eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta-feira
Candidatos terão, até 1º de outubro, dois blocos diários de 25 minutos para apresentar propostas; veja programação
Lula defende Lulinha e diz que suspeitas são baseadas em 'ilações'
Em sabatina, candidato à reeleição afirmou que chefe de gabinete errou ao receber recursos de lobista, e que relação gera 'desconfiança'
Flávio: Se presidente fosse Bolsonaro, taxa de juros estaria pela metade
Senador afirmou que não é difícil solucionar os problemas da economia brasileira e apenas precisa 'organizar a casa'
TSE pauta julgamento sobre deepfake de Bolsonaro para próxima terça
Vídeo feito por inteligência artificial foi apresentado como mensagem do ex-presidente em convenção do PL
Lula usa áudio de Flávio chamando Vorcaro de irmão em propaganda
Presidente da República fez ataques a seu principal adversário ao citar os casos do filme 'Dark Horse' e do Banco Master
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