Wilker pintou o muro do Instituto de Artes da UnB (IdA/UnB)Redes sociais / Reprodução
Em nota, a universidade associa o ataque a “métodos adotados pela extrema-direita” que, além de ilegais, “são covardes, porque só se viabilizam na impossibilidade do debate qualificado”.
“Por isso, a união da comunidade em defesa da Universidade é tão importante.”
Leão tem sido pivô de uma série de conflitos com a comunidade universitária. Recentemente, ele foi expulso da UnB, onde cursava História, após processo disciplinar que o condenou por gravar sem consentimento professores e alunos, com o objetivo de ridicularizá-los.
Em abril, acompanhado de outros militantes de direita, chegaram a convocar um ato na UnB que estimulava violência contra estudantes da instituição. Na convocação, foram feitas menções como “trocar porrada com os vermes” e “porrada nos comunistas”.
Protocolo de segurança
“Forças policiais foram acionadas e houve prisão em flagrante pela Polícia Federal. A Universidade está adotando todas as providências administrativas e jurídicas cabíveis para a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos”, detalhou a UnB.
A universidade disse se solidarizar com os estudantes agredidos durante o episódio; que prestará o apoio necessário a todos que tenham sido prejudicados; e, por fim, que “seguirá firme na defesa de sua comunidade, de seus espaços e da convivência democrática”.
A Agência Brasil aguarda manifestação dos advogados de defesa do candidato sobre o ocorrido.