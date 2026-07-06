Garotinho e Alexandre - Reprodução

Garotinho e AlexandreReprodução

Publicado 06/07/2026 18:04 | Atualizado 06/07/2026 18:07

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), recebeu nesta segunda-feira (6), na sede da Prefeitura, o pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (REP). O encontro faz parte da agenda do ex-governador pela Região dos Lagos e foi divulgado nas redes sociais dos dois políticos.



Durante a recepção, Alexandre destacou obras executadas em Búzios durante a gestão de Garotinho à frente do Governo do Estado e deu boas-vindas ao correligionário.



Após a reunião, Garotinho afirmou que a conversa abordou o futuro do Rio de Janeiro e relembrou investimentos realizados no município durante seu mandato.



"Hoje fui recebido pelo prefeito de Búzios, conversamos sobre o futuro e falei sobre minhas realizações", escreveu o pré-candidato nas redes sociais.



No vídeo publicado, o ex-governador citou intervenções como a duplicação da entrada de Búzios, obras viárias, a construção de creches e outros investimentos feitos na cidade. Garotinho também afirmou que pretende apresentar novas propostas para o Estado durante a campanha eleitoral de 2026.