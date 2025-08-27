Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda Reprodução
No caso de lanterneiro e pintor, os candidatos devem ter experiência em funilaria e pintura automotiva em carros, micro-ônibus e ônibus. Também são exigidos conhecimentos em preparação, polimento e acabamento, além de atenção aos detalhes e disponibilidade de horários.
A vaga de mecânico exige experiência em elétrica e mecânica a diesel, além de habilitação para manobrar veículos. O local de trabalho é em Armação dos Búzios.
Já o cargo de soldador requer experiência com solda de ferro, inox e alumínio em veículos, com disponibilidade para atuar em escala 6×1.
Os currículos devem ser enviados exclusivamente pelo WhatsApp do Balcão de Empregos: (22) 99707-2077. A Prefeitura ressalta que não participa do processo de seleção, que é conduzido diretamente pelas empresas contratantes.
