Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda - Reprodução

Publicado 27/08/2025 15:05

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e da Coordenadoria de Trabalho e Renda (Balcão de Empregos), anunciou nesta semana a abertura de vagas de trabalho no município e região. As oportunidades são para os cargos de lanterneiro, pintor de veículos, mecânico e soldador.



No caso de lanterneiro e pintor, os candidatos devem ter experiência em funilaria e pintura automotiva em carros, micro-ônibus e ônibus. Também são exigidos conhecimentos em preparação, polimento e acabamento, além de atenção aos detalhes e disponibilidade de horários.



A vaga de mecânico exige experiência em elétrica e mecânica a diesel, além de habilitação para manobrar veículos. O local de trabalho é em Armação dos Búzios.



Já o cargo de soldador requer experiência com solda de ferro, inox e alumínio em veículos, com disponibilidade para atuar em escala 6×1.



Os currículos devem ser enviados exclusivamente pelo WhatsApp do Balcão de Empregos: (22) 99707-2077. A Prefeitura ressalta que não participa do processo de seleção, que é conduzido diretamente pelas empresas contratantes.

Divulgação Ascom