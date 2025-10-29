Live! Run XPReprodução

Renata Cristiane
Búzios - Neste domingo (2), Armação dos Búzios será palco de mais uma etapa da Live! Run XP, a única corrida de rua com provas realizadas em todos os estados do Brasil. A competição terá percurso de 5 km, com largada marcada para às 7h na Praça Santos Dumont, no Centro da cidade.
O trajeto passa por locais emblemáticos da cidade, como a Orla Bardot, a Praia da Armação e a Praia dos Ossos, proporcionando aos participantes a oportunidade de unir esporte e contato com a natureza.
Além da corrida, o evento contará com a Arena Live!, espaço dedicado ao bem-estar e ao entretenimento, que oferecerá sessões de alongamento, massagem, música ao vivo e ações promocionais de marcas parceiras.
Cerca de 30 moradores de Búzios foram contratados para apoiar a logística da prova, iniciativa que busca estimular a geração de renda e fortalecer o esporte local.
Programação do evento:
- Abertura da Arena Live!: 5h30
- Aquecimento: 6h30
- Largada PCD: 6h57
- Largada geral: 7h