Live! Run XPReprodução
- Aquecimento: 6h30
- Largada PCD: 6h57
- Largada geral: 7h
Búzios recebe etapa da Live! Run XP com percurso de 5 km por pontos turísticos
A competição acontece neste domingo (2), com largada na Praça Santos Dumont, no Centro
Prefeitura de Búzios promove tarde de lazer e diversão em homenagem ao Dia das Crianças neste sábado (1)
Programação começa às 14h, na Praça da Tia Uia, na Rasa
Dr Serginho (PL) intensifica agenda e viaja a Brasília na próxima semana
Prefeito de Cabo Frio fica dois dias na capital federal, em busca de emendas. Já nesta quinta (30), ele vai ministrar a primeira aula da Escola de Gestão Pública, no auditório da Prefeitura
Prefeita de Araruama celebra o Dia do Servidor com grande festa
Daniela Soares (PL) agradeceu o empenho dos servidores municipais e antecipou entusiasmo com a Expo Agro 2025, que promete movimentar a Região dos Lagos
Acidente entre dois veículos é registrado na Via Alternativa em Búzios
A estrutura da roda ficou no meio da pista
Eduardo Paes se reúne com prefeitos e lideranças do PL em Arraial do Cabo
Movimentação foi articulada pelo ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), e reforça aproximação entre grupos políticos no Estado
