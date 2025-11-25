Fiscalização marítimaAscom
O trabalho das equipes concentra-se na checagem de documentação, itens de segurança obrigatórios e condições de operação de lanchas, traineiras e jet skis. O objetivo é assegurar que os passeios sejam realizados exclusivamente por profissionais autorizados pelo município, reforçando o ordenamento das atividades náuticas.
De acordo com o secretário de Ordem Pública, Sérgio Ferreira, a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a segurança de moradores e visitantes. A expectativa é de que a fiscalização seja contínua, sobretudo nos períodos de maior fluxo nas praias e pontos turísticos.
A operação integrada amplia o monitoramento da orla e fortalece as ações de prevenção a irregularidades, contribuindo para um turismo náutico mais seguro, organizado e responsável em Búzios.
