Fiscalização marítima - Ascom

Fiscalização marítimaAscom

Publicado 25/11/2025 15:04

Búzios - A Prefeitura de Búzios iniciou, nesta segunda-feira (24), uma operação de fiscalização marítima voltada à verificação da regularidade das embarcações que atuam no município. A ação é conduzida pela Secretaria de Ordem Pública, por meio da Coordenadoria de Trânsito e Transporte (CTT) e da Gerência Náutica, em parceria com a Marinha do Brasil. Também participam a Secretaria do Clima e Sustentabilidade e o Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS).



O trabalho das equipes concentra-se na checagem de documentação, itens de segurança obrigatórios e condições de operação de lanchas, traineiras e jet skis. O objetivo é assegurar que os passeios sejam realizados exclusivamente por profissionais autorizados pelo município, reforçando o ordenamento das atividades náuticas.



De acordo com o secretário de Ordem Pública, Sérgio Ferreira, a iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a segurança de moradores e visitantes. A expectativa é de que a fiscalização seja contínua, sobretudo nos períodos de maior fluxo nas praias e pontos turísticos.



A operação integrada amplia o monitoramento da orla e fortalece as ações de prevenção a irregularidades, contribuindo para um turismo náutico mais seguro, organizado e responsável em Búzios.