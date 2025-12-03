Castramóvel - Reprodução

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria da Causa Animal, deu início à aplicação do protocolo CED — Captura Esterilização e Devolução, previsto na Lei 6.943/2021. A ação inaugura uma nova etapa na política municipal de manejo ético e responsável da população de animais de rua.



Após concluir o atendimento à comunidade da Ferradura, o Castramóvel passa a atuar exclusivamente na castração de animais em situação de rua, permanecendo na Rasa até janeiro. A escolha do território segue critérios técnicos que apontam maior concentração de animais comunitários e demanda prioritária.



Esse trabalho está sendo realizado em parceria com protetores independentes e cuidadores voluntários, que auxiliam na captura segura, acompanham todo o processo e colaboram na devolução dos animais ao seu local de origem. Essa integração entre o município e quem vive a causa na ponta garante transparência, segurança e resultados reais.



A adoção do protocolo CED é reconhecida mundialmente como uma estratégia eficaz para controlar o crescimento desordenado da população animal, reduzir abandonos, prevenir novas ninhadas e promover bem-estar. Ao investir em ações sustentáveis e baseadas em evidências, Búzios avança na construção de uma rede de cuidado que transforma comunidades e fortalece a convivência harmoniosa entre pessoas e animais.



A Prefeitura reafirma seu compromisso com políticas públicas inovadoras, sensíveis e responsáveis, que ampliem a proteção e o cuidado aos animais em todo o município.

