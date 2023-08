Carlos Eugênio Espinosa - Ludmila Lopes (RC24h)

Carlos Eugênio EspinosaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 07/08/2023 12:54

Foi confirmada a identidade da vítima fatal no acidente registrado na noite desta sexta-feira (5) na Rodovia General Bruno Martins, no bairro Braga, em Cabo Frio. Carlos Eugênio Espinosa, de 51 anos, era médico e atuava em Arraial do Cabo.

Segundo informações, Carlos não teria identificado a curva na altura da Praia das Dunas devido à falta de iluminação na pista e, infelizmente, veio à óbito na hora. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h20 e, chegando ao local, já encontrou a vítima morta.

Nas redes sociais, o clima é de comoção. Amigos e pacientes de Carlos lamentam sua partida, afirmando que o médico deixará saudades. “Nossa um excelente pediatra muito educado prestativo…”, relatou um morador da região.

Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgados.

Em relação à falta de iluminação na pista, o Jornal O DIA entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, que emitiu a seguinte nota:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que já foi solicitada a manutenção da iluminação ao Departamento de Estrada de Rodagens (DER-RJ), órgão do Governo do Estado responsável pelos serviços nas estradas estaduais, entre elas a Rodovia General Bruno Martins , a RJ 140, que liga Cabo Frio a Arraial do Cabo”.

Também foi solicitado um posicionamento ao DER-RJ. O Jornal O DIA aguarda retorno.