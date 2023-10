Homem preso em flagrante, foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia - Divulgação/ PM

Publicado 26/10/2023 13:37

Um homem foi preso em flagrante por roubo em Cabo Frio, na madrugada desta quinta-feira (26). O crime aconteceu na Rua Silva Jardim, no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento pelo local foi acionada por populares, que informaram que um elemento havia acabado de roubar um aparelho celular de uma mulher.

Os policiais realizaram um cerco no local e conseguiram capturar o autor do crime, que foi identificado como Y.D.C.N., de 21 anos. Com o criminoso, os agentes recuperaram o aparelho celular da vítima.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime roubo. Ele permanece preso.