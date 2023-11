Praia do Siqueira, Cabo Frio - João Víctor Oliveira

Praia do Siqueira, Cabo Frio João Víctor Oliveira

Publicado 06/11/2023 15:54

Cabo Frio tem tempo instável nesta segunda-feira (6). A disponibilidade de umidade transportada do oceano para o continente em função de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o céu variando entre encoberto e parcialmente nublado pela manhã, com redução da nebulosidade durante a tarde, e novamente aumento na formação de nuvens à noite.

A temperatura máxima prevista é de 26°C e a mínima de 18°C. A umidade relativa do ar ficará entre 72% e 57%.

O vento pela manhã é sudoeste a 20 km/h, com rajadas de 31 km/h. No período da tarde, o vento muda para sul a noite e sudeste durante a madrugada. A intensidade máxima é de 23 km/h.

As ondas nas praias de Cabo Frio variam entre 1,30 m e 1,40 m, com 13 s de intervalo. Nas ilhas de passeio, as ondas são de 3,00 m a 3,50 m, com 11 s de intervalo.

A temperatura do mar é de 23°C. Os raios ultravioletas (UV) estão em nível extremo, com índice de 12.

A Defesa Civil manteve o aviso de mar agitado.