Carro foi parar entre as árvores do canteiro - Portal RC24h

Carro foi parar entre as árvores do canteiro Portal RC24h

Publicado 29/07/2024 17:10

Cabo Frio - Um acidente entre uma motocicleta e um carro em Cabo Frio, na madrugada deste sábado (27), deixou pelo menos duas pessoas feridas.

A colisão aconteceu por volta de 2h, no bairro Passagem. Conforme testemunhas, o motorista do carro teria perdido o controle do veículo ao fazer a curva da Avenida Hilton Massa para a Avenida Assunção. Com isso, ele atingiu uma motocicleta com duas pessoas, na frente do condomínio Moringa.

Com o impacto, o condutor da moto foi parar entre as árvores do canteiro. O carro também ficou parado entre as árvores e o motorista não aparentava ferimentos.

De acordo com a secretaria de Saúde de Cabo Frio, Vitor Melo da Silva, de 26 anos, deu entrada no Hospital Central de Emergência (HCE) com Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) e afundamento craniano. Ele precisou de transferência para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.



Ainda segundo a secretaria de Saúde, a mulher que o acompanhava, identificada como Mariana Trindade, de 24 anos, deu entrada na unidade de saúde municipal com uma luxação no ombro, foi atendida e liberada.