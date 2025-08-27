126ª DP - Reprodução

Publicado 27/08/2025 15:35 | Atualizado 27/08/2025 15:48

Cabo Frio - Uma jovem foi vítima de assalto na madrugada desta quarta-feira (27) enquanto passava pelo Boulevard Canal, em Cabo Frio. Segundo informações, quatro adolescentes teriam participado da ação criminosa.

De acordo com a denúncia, durante a abordagem, os suspeitos levaram uma bicicleta esportiva de aro 29, da marca Sense, de cor cinza com detalhes pretos e equipada com rodas VZAN. A vítima destacou que o quadro possui uma rachadura logo abaixo do banco, característica que pode facilitar a identificação.

Além da bicicleta, um iPhone 8 também foi levado. A Polícia foi acionada logo após o crime e iniciou buscas na região. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Fonte: Notícias de Cabo Frio