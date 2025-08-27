126ª DP Reprodução
Jovem é assaltada no Boulevard Canal, em Cabo Frio; bicicleta e celular foram levados
Ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (27)
Fuga termina em colisão com viatura da PM e prisão de dupla por tráfico em Cabo Frio
Durante a ação, polícia apreendeu maconha, cocaína, crack, dinheiro e uma motocicleta sem placa
Vítima de sequestro é encontrada morta em mata de Cabo Frio
Everton Pereira, de 28 anos, desapareceu após ser levado à força da casa onde morava
Prefeitura de Cabo Frio realiza retirada de algas mortas na Praia das Palmeiras
Parceria entre Secretaria de Meio Ambiente e Comsercaf busca mitigar impactos ambientais na Lagoa de Araruama
Motorista que furou bloqueio em cena de acidente na RJ-140, em Cabo Frio, acaba presa
Condutora invadiu área isolada, atingiu moto caída e quase atropelou agentes e jornalista durante a perícia
Identificada jovem de 21 anos morta em acidente em Cabo Frio
Motociclista de aproximadamente 25 anos também morreu, mas ainda não foi identificado
