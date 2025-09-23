Árvore cai durante temporal Manchete Lagos
Segundo informações, a árvore atingiu um carro que estava estacionado e derrubou fios de postes, deixando a via interditada.
Equipes da prefeitura e da concessionária de energia foram acionadas para atuar no local.
A previsão é de que a árvore seja retirada nesta terça-feira (23), possibilitando a liberação do tráfego na região. Até o momento, não há registro de feridos.
