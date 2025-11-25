Embarcação sofre acidente - Ascom

Embarcação sofre acidente Ascom

Publicado 25/11/2025 13:57

Cabo Frio - A Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio acompanhou nesta segunda-feira (24) a chegada de uma embarcação que sofreu um acidente a cerca de 18 milhas da costa. A operação ocorreu em parceria com a Delegacia dos Portos da Marinha do Brasil, com monitoramento de impactos ambientais e investigação do caso. Não há registro de vazamento de óleo, e uma empresa especializada atua na recuperação da embarcação.



De acordo com os tripulantes, o barco foi atingido por outra embarcação que não percebeu sua presença durante a navegação. Com o impacto, a embarcação virou parcialmente e afundou em parte, sendo posteriormente rebocada até a Boca da Barra, chegando a Cabo Frio na noite de domingo (23).



Pela manhã, a Guarda Marítima realizou vistoria e confirmou que não houve vazamento de óleo ou diesel no mar. A empresa especializada iniciou os trabalhos de desvirar e reflutuar a embarcação, com previsão de conclusão ainda nesta segunda-feira.



O grupamento mantém o monitoramento da situação, garantindo a proteção da costa e a atuação preventiva contra possíveis riscos ambientais. Paralelamente, a Delegacia dos Portos instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente.