Acidente Reprodução
Segundo as primeiras informações, o homem atravessava a avenida quando foi atingido por um caminhão de pequeno porte que seguia no sentido São Pedro da Aldeia x Cabo Frio. Com a força do impacto, ele foi arremessado para o outro lado da pista, que segue no sentido oposto. No vídeo também é possível ver o veículo com o para-brisas quebrado.
Mesmo bastante machucado, sobretudo na região da cabeça, o idoso ainda apresentava sinais vitais. Enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros, pedestres se mobilizaram para ajudá-lo, improvisando um tecido para protegê-lo do sol e sinalizando a via, evitando novos acidentes.
O estado de saúde da vítima e demais informações sobre o condutor do veículo ainda não foram divulgados.
Matéria em atualização.
