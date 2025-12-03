Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 03/12/2025 17:14

Cabo Frio - Um idoso ficou gravemente ferido após ser atropelado na Avenida América Central, em Cabo Frio, na tarde desta quarta-feira (3). O acidente ocorreu na altura do número 730, em um dos trechos mais movimentados da via.



Segundo as primeiras informações, o homem atravessava a avenida quando foi atingido por um caminhão de pequeno porte que seguia no sentido São Pedro da Aldeia x Cabo Frio. Com a força do impacto, ele foi arremessado para o outro lado da pista, que segue no sentido oposto. No vídeo também é possível ver o veículo com o para-brisas quebrado.



Mesmo bastante machucado, sobretudo na região da cabeça, o idoso ainda apresentava sinais vitais. Enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros, pedestres se mobilizaram para ajudá-lo, improvisando um tecido para protegê-lo do sol e sinalizando a via, evitando novos acidentes.



O estado de saúde da vítima e demais informações sobre o condutor do veículo ainda não foram divulgados.



Matéria em atualização.