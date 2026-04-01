De acordo com o denunciante, a intervenção foi iniciada, mas não teve continuidade.Reprodução
Segundo o relato, um buraco foi aberto no local e permanece sem conclusão desde a semana passada, causando transtornos para moradores e trabalhadores que circulam pela via.
De acordo com o denunciante, a intervenção foi iniciada, mas não teve continuidade. Ele questiona a execução do serviço e afirma que houve a justificativa de falta de material para o prosseguimento da obra.
A situação tem impactado a mobilidade na rua, com dificuldades de acesso e risco para quem passa pelo local.
O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter informações sobre o caso. A Prefeitura informou que, após vistoria técnica realizada na Rua Roberto Silveira, no bairro Jardim Caiçara, foi identificado um afundamento de manilha, o que exige a abertura da via para a execução do reparo.
No momento, o local permanece monitorado e aguardando o início da intervenção, que depende da disponibilidade de material específico necessário para esse tipo de serviço. A demanda já está incluída no cronograma de manutenção do município e é acompanhada pela Companhia de Serviços de Cabo Frio (COMSERCAF).
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.