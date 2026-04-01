De acordo com o denunciante, a intervenção foi iniciada, mas não teve continuidade. - Reprodução

De acordo com o denunciante, a intervenção foi iniciada, mas não teve continuidade.Reprodução

Publicado 01/04/2026 11:34

Cabo Frio - Uma denúncia feita por um morador nesta segunda-feira (30) aponta problemas em uma obra interrompida na Rua Roberto Silveira, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio.



Segundo o relato, um buraco foi aberto no local e permanece sem conclusão desde a semana passada, causando transtornos para moradores e trabalhadores que circulam pela via.



De acordo com o denunciante, a intervenção foi iniciada, mas não teve continuidade. Ele questiona a execução do serviço e afirma que houve a justificativa de falta de material para o prosseguimento da obra.



A situação tem impactado a mobilidade na rua, com dificuldades de acesso e risco para quem passa pelo local.



O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter informações sobre o caso. A Prefeitura informou que, após vistoria técnica realizada na Rua Roberto Silveira, no bairro Jardim Caiçara, foi identificado um afundamento de manilha, o que exige a abertura da via para a execução do reparo.



No momento, o local permanece monitorado e aguardando o início da intervenção, que depende da disponibilidade de material específico necessário para esse tipo de serviço. A demanda já está incluída no cronograma de manutenção do município e é acompanhada pela Companhia de Serviços de Cabo Frio (COMSERCAF).