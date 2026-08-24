Maria Gadú - Reprodução

Maria GadúReprodução

Publicado 24/08/2026 14:28

Cabo Frio - Maria Gadú vai cantar na 21ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio. A Praia do Forte vai receber mais uma grande celebração de diversidade, música, cultura e muito orgulho.

O evento acontece no dia 6 de setembro, a partir das 16h, reunindo a comunidade e o público em um encontro de celebração, resistência, respeito e liberdade.

A realização é dos coletivos Cabo Free, Carnagay, Mães da Transição, Lesbilagos e Transcender, com apoio da Superintendência LGBTI+ de Cabo Frio, Prefeitura Municipal de Cabo Frio e Secretaria de Cultura.