Maria GadúReprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Maria Gadú vai cantar na 21ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio. A Praia do Forte vai receber mais uma grande celebração de diversidade, música, cultura e muito orgulho.
O evento acontece no dia 6 de setembro, a partir das 16h, reunindo a comunidade e o público em um encontro de celebração, resistência, respeito e liberdade.
Com sua música e talento, Maria Gadú será uma das atrações da programação, levando emoção para uma festa que celebra a força e a história da comunidade LGBTI+.
A realização é dos coletivos Cabo Free, Carnagay, Mães da Transição, Lesbilagos e Transcender, com apoio da Superintendência LGBTI+ de Cabo Frio, Prefeitura Municipal de Cabo Frio e Secretaria de Cultura. 